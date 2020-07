Ore di apprensione a Sesto Campano, scomparso nel nulla uomo di 46anni

Ore di apprensione a Sesto Campano, dove da ieri sera non si hanno notizie di un uomo di 46 anni. Sposato, con una figlia, non è rientrato a casa. Sulle sue tracce si sono messi subito i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Secondo alcune testimonianze raccolte, ieri sera sarebbe stato visto a ora di cena in un bar di Torcino (paese del Casertano al confine con il Molise), dove avrebbe acquistato un pacco di sigarette. Le ricerche della persona scomparsa sono coordinate dalla Prefettura di Isernia. Non si esclude l’allontanamento volontario.