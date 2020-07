LaChami al campus il bilancio della settimana

LaChami al Campus pronti per una nuova settimana di attività. Dal lunedì al venerdì l’area Sturzo ospita le attività sportive gestite dalla Chaminade Campobass mentre leproposte ludico-ricreativi sono organizzate dalla Ludoteca Magicabula. Nello staff di animatori la giovane Aurora Bibbò, alla sua prima esperienza:” Sto vivendo questa estate inmodo molto positivo. Mi trovo bene con i miei colleghi dai quali sto imparando molto”. Uncampus diverso quello dell’estate 2020:” Stiamo attraversando un periodo storico particolare a causa del Coronavirus. – prosegue Aurora- E’ una sfida per tutti, adattare il divertimento alle regole sanitarie non è semplice ma i bambini stanno rispondendo bene”.Tante le misure adottate dallo staff, dall’impiego di tutti i dispositivi di sicurezza, all’uso delle mascherine, all’utilizzo degli spazi aperti, al rispetto del numero massimo dei bambini che possono iscriversi. Il ruolo da animatore è sicuramente impegnativo, è un mestiere da prendere sul serio lo sa bene Aurora:”I bambini devono vedere in noi sia degli amici che gli adulti da dover rispettare e seguire. Non è facile bilanciare i due ruoli”. Per i bambini e le bambine di LaChami al campus i giochi e le attività vengono svolte formando gruppi eterogenei per età e in base agli interessi: così tutti si divertono e valorizzano la propria unicità.