Indice di contagio, negli ultimi dati il molise per la prima volta è a zero

Sei regioni con l’indice Rt sopra ad uno ed alcune regioni tra cui il Molise, la Puglia e la Calabria a zero. Ecco gli indici Rt di tutte le regioni nel monitoraggio condotto dall’Istituto Superiore di Sanita’ con il Ministero della Salute nella settimana dal 13 al 19 luglio. Abruzzo 0,5; Basilicata 0,06; Calabria 0; Campania 0,8; Emilia Romagna1,14; Friuli Venezia Giulia 0,71; Lazio1,04; Liguria 1,06; Lombardia 1; marche 0,62; Molise 0; Pa di Bolzano 0,57; Piemonte 1,07; Provincia Autonoma di Trento 0,38; Puglia 0; Sardegna 0,32; Sicilia 0,88; Toscana 0,99; Umbria 0,3; Valle d’Aosta o,1; Veneto 1,18. Il Molise dunque per la prima volta raggiunge l’indice di contagio 0, ma il dato reso noto in queste ore, riferendosi alla settimana scorsa, non tiene conto dell’ultimo focolaio registratosi in questi giorni e legato al caso della famiglia venezuelana contagiata a Campobasso. Sicuramente dunque l’indice tornerà a salire la prossima settimana.