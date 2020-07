Ultimo giorno per le iscrizioni in serie D, ok le molisane

E’ il giorno del termine ultimo per presentare domanda di ammissione in serie D: il Campobasso ha già provveduto da due giorni. Lo stesso ha fatto il Vastogirardi, cosi come l’Olimpia Agnonese che ha toccato e superato la soglia dei 16.500 euro valevoli come tassa di iscrizione da allegare alla fidejussione di euro 31.000 che solitamente viene rinnovata di anno in anno. Ad Agnone c’era stato qualche piccolo momento di apprensione, ma grazie anche alla mano data dal vice presidente, con delega al settore giovanile, il professor Sica, la cittadinanza, stimolata, ha contribuito secondo le aspettative. Una buona risposta si è avuta anche da molti agnonesi fuori sede, qualcuno di questi, secondo le sue possibilità, si dice abbia contribuito donando anche somme vicine ai mille euro.

In alto Molise si deve ripartire da una base dirigenziale nella quale probabilmente si rinuncerà alla figura di Marco Colaizzo anche se i suoi collaboratori proveranno fino alla fine a fargli cambiare idea. Da definire anche la figura del direttore sportivo: sembra che Elio Ciccorelli vada verso una rinuncia all’incarico e che, di contro, Mauro Marinelli possa tornare nei ranghi dirigenziali dopo aver superato, per fortuna, il momento non semplice a livello di salute. Intanto ha saluto Agnone anche il centrocampista Viscovich che si è legato ufficialmente all’Avezzano.

Il Campobasso ha di fronte a se un’altra settimana prima del ritiro pre campionato. Nel comunicato relativo all’iscrizione, la società ha ribadito ancora una volta la volontà di tentare la carta del ripescaggio. Nella prima decade di agosto conosceremo la verità: sembra che le possibilità che si arrivi a dei ripescaggi possano essere buone. In questo contesto i rossoblu vorranno provare a dire la loro e ad aggiudicarsi la categoria superiore che conterà sul Bari, sul Palermo, sulla Casertana, sul Catanzaro. Almeno questo potrebbe essere il contesto meridionale piu accreditato. Sembra che a breve possa tornare nel capoluogo anche il patron Mario Gesuè in costante contatto con il suo team di collaboratori presenti in Molise. In merito alla determinazione dei criteri per i ripescaggi dalla serie D alla Lega Pro, va detto che questo sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno di un Consiglio Federale convocato per mezzogiorno del quattro agosto. Si analizzeranno i ricorsi avverso le esclusioni dai vari campionati professionistici si procederà, come detto, alla stesura di un regolamento per i ripescaggi in serie C. Il Campobasso società è, dunque, proiettato a questa data.

Il Vastogirardi si muove in maniera consistente sul mercato: la dirigenza ha messo un colpo in attacco. Si tratta di Cosimo Salatino, esterno mancino che può ricoprire vari ruoli nel reparto offensivo. Salatino, classe ‘99, originario di Lizzano in provincia di Taranto, lo scorso anno ha vestito la maglia del Foggia. Il neo attaccante del Vastogirardi ha anche un trascorso in serie C con la maglia del Francavilla nella stagione 2016/2017. Non solo: l’attacco continuerà a registrare la presenza del classe ‘99 Mattia Bruni che proprio ieri ha stretto l’accordo con la dirigenza. Il Vastogirardi lavora anche alle date della prossima stagione: dal 10 al 14 si terrà un pre ritiro con annesse visite mediche. Il ritiro vero e proprio scatterà dal 17 al 29 agosto sempre a Fornelli, a due passi da Isernia.