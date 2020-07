Sfonda porta di casa con martello per minacciare una coppia: 47enne in carcere

Evade dagli arresti domiciliari per andare a casa di una coppia e minacciarla di morte con un martello in mano. È successo a Montenero di Bisaccia dove un uomo di 47 anni dopo aver sfondato la porta d’ingresso di un condominio con un martello e danneggiato una porta blindata, un’auto e una serranda, ha minacciato la coppia. L’evaso è stato nuovamente arrestato dalla polizia di Vasto e ora si trova in carcere a Velletri. Era già finito in manette nell’ambito dell’inchiesta del commissariato di Vasto denominata Repulisti che nello scorso aprile aveva portato a sei misure cautelari per reati di tentata estorsione, usura, lesioni gravi e anche sequestro di persona per fatti avvenuti nei territori di Vasto, San Salvo e Gissi, in provincia di Chieti. Il 47enne che ha aggredito la coppia di Montenero ha una sfilza di precedenti penali per spaccio di stupefacenti, furto e truffa e secondo la ricostruzione del commissariato di Vasto nei giorni scorsi ha violato i domiciliari per recarsi a Montenero in una sorta di spedizione punitiva e intimidatoria nei confronti di una coppia del posto. Il Gip, informato dei fatti, ha quindi deciso di inasprire la misura della custodia cautelare, disponendone l’arresto.