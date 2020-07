Share on Twitter

Sesta edizione della giornata della legalità, responsabilità e impegno, organizzata dalla Scuola socio-politica di Trivento “Paolo Borsellino” e dalle Caritas dell’Abruzzo e Molise. Il direttore della Caritas trignina, don Alberto Conti, fa sapere che è stata fissata la data dell’atteso appuntamento, il 28 agosto prossimo nella parrocchia di Castelguidone, con la presenza di don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana. Soddu, durante la mattinata, presenterà il libro “Ci vuole un fiore”, edizione EDB-Bologna, scritto da don Alberto Conti, don Maurizio Patriciello e altri. Il volume è in uscita il 1 settembre, in occasione della giornata dedicata alla custodia del creato. Nel pomeriggio, è prevista la testimonianza di Giuseppe Antoci, autore del libro “La mafia dei pascoli”. Tre anni fa, Giuseppe Antoci fu vittima di un gravissimo attentato mafioso in Sicilia e si salvò grazie agli uomini della scorta della Polizia di Stato.