Nuovo focolaio Covid, altri tre nuovi casi positivi su 255 tamponi processati

Ancora contagiati dal nuovo focolaio di Coronavirus in regione. Oggi sono stati processati altri 255 tamponi e ci sono tre nuovi casi positivi, tutti legati al cluster della famiglia Venezuelana arrivata in Molise all’inizio di luglio. Si tratta di persone asintomatiche, e non sono i frati, che hanno frequentato l’edificio della parrocchia di Sant’Antonio Di Padova dove è ospitata la famiglia. Sale così a 21 il numero degli attualmente positivi in regione. Ci sono anche 70 persone in isolamento e 116 in sorveglianza. “Non è ancora finita – ha detto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano -, continuiamo a svolgere indagini epidemiologiche e a fare tamponi”.