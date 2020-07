Street food, due giovani imprenditori isernini premiati da Gambero Rosso

Già da un paio di anni hanno parcheggiato il loro food truck nella prestigiosa guida street food di Gambero Rosso. Ma quest’anno le idee innovative di Mattia Rotolo e di Gianluca Cortese Tempesta sono state anche premiate. I due giovani isernini, già da qualche anno attivi in questo particolare settore della ristorazione, hanno infatti ricevuto il titolo di campioni regionali di street food durante una cerimonia organizzata a Roma. Apprezzata, in particolare, l’idea di arricchire con i sapori molisani i panini ispirati dalla cultura gastronomica americana. Dopo gli importanti riscontri con il cibo da strada, i due giovani imprenditori hanno deciso di aprire un punto vendita. Pochi giorni dopo,però, è scattata l’emergenza sanitaria. Ma non si sono persi d’animo: grazie a una App, un’applicazione per smartphone, hanno continuato a lavorare con le consegne a domicilio, un servizio che fino a pochi mesi fa era quasi del tutto assente in provincia di Isernia. Oggi, invece, viene offerto da moltissime attività.