Festività dei santi patroni di Trivento, il sindaco Corallo pubblica l’ordinanza di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio. Il giorno 28 luglio 2020 ricade la ricorrenza dei santi patroni, Nazario, Celso e Vittore, e in previsione di un numeroso afflusso di persone e considerato che è ancora in atto la fase emergenziale legata alla diffusione del covid-19, l’assessore al Commercio, Nazario Felice, sentito gli interessati, ha avanzato la proposta di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. Obiettivo è anche quello di evitare di congestionare la viabilità e il traffico. Potranno rimanere aperti, invece, i seguenti esercizi commerciali: ristoranti, bar, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, pastai artigianali e simili, le rivendite dei generi di Monopolio, le rivendite di giornali, distributori di carburante e farmacie.