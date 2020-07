Covid-19, nuovo positivo del cluster venezuelano su 253 tamponi

Share on Twitter

E’ ancora presto per dire che il fenomeno è stato di nuovo circoscritto. Sono ancora decine i tamponi che devono essere processati sulle persone che in qualche modo sono entrate a contatto con la famiglia originaria del Venezuela che ha fatto rialzare la curva dei contagiati da Covid 19.

Tuttavia, dopo l’esame di altri 253 tamponi c’è solo un altro positivo nel cluster noto dei venezuelani e quindi il numero dei positivi riscontrati nelle ultime ore è salito a undici. Otto persone originarie del paese sudamericano, con il nucleo famigliare composto da padre, madre e tre figli, tre persone di Campobasso a cui si aggiunge il positivo riscontrato nell’ultima tranche di tamponi che ha riportato il totale dei trattati attualmente a 18.

La maggior parte dei test è stata effettuata sui bambini che hanno frequentato lo stesso Campus a Ferrazzano e le due famiglie del Venezuela che sono ospitate nella struttura di Sant’Antonio di Padova a Campobasso.

Resta da capire quanto ampia sia stata la cerchia di persone contattate nelle ultime ore e quanti altri tamponi dovranno essere processati per considerare circoscritto il fenomeno che ha riportato il Molise insieme alle regioni nelle quali si sono registrati nuovi focolai

Si tratta, comunque di persone per lo più asintomatiche e in isolamento. Con la guarigione della donna di Castelnuovo di Napoli, torna dunque Covid free il Cardarelli di Campobasso, dove non ci sono ricoverati nel reparto di malattie infettive.