Calcio regionale, scatenata l’Aurora Alto Casertano. Mercato attivo su più fronti

Primi movimenti di calcio mercato per quanto riguarda le squadre di Eccellenza e Promozione. Ad oggi il termine fissato dalla FiGC Molise è quello del 13 settembre per l’inizio del Campionato, mentre la Coppa Italia partirà nel week end del 29-30 agosto. In attesa della conferma ufficiale di queste date, la maggior parte delle società si stanno organizzando per l’avvio della preparazione atletica a ridosso del 15 agosto.

In Eccellenza, continuano i movimenti di mercato dell’Aurora Alto Casertano. Dopo la firma di Nicola Panico, capocannoniere nelle ultime quattro stagioni nella massima serie regionale, e di Roberto Quaranta, centrocampista prelevato dal Venafro, la società biancorossa ha chiuso un’altra importante operazione di mercato: si tratta del difensore Piero Scudieri, ex Campobasso, Trivento, Lanciano e Roccasicura nella passata stagione. Un’altra pedina che testimonia la volontà del team alto casertano di puntare alla vittoria del Campionato. Oltre al classe ‘90, la società che gioca a Capriati a Volturno, è vicina all’ingaggio di Marco Di Matteo; un nome una garanzia, pronto a mettere nero su bianco e comporre un tandem offensivo da urlo con Panico. Ufficiale anche l’ingaggio dell’esterno offensivo Luigi Rega, anche lui proveniente dal Veanfro insieme a Quaranta. Un reparto offensivo che può contare anche sulle conferme di Michael Sisti e Gaetano Poziello. In difesa, Scudieri potrebbe essere affiancato da un’altra conoscenza del calcio molisano, Davide Vallefuoco, pronto a tornare in Molise e già protagonista nel Campionato di Eccellenza della nostra regione con le maglie del Miletto, dell’Isernia e del Campobasso 1919. Si accende dunque la sfida con la nuova società Città di Isernia che ha già chiuso diverse operazioni di mercato, come il portiere Maggi, il difensore Sabatino, il centrocampista Mingione e gli attaccanti Pettrone e Calcagni.

Si muove anche il Campodipietra, prossimo a tornare nell’impianto in sintetico, nuovo di zecca, del comune alle porte di Campobasso. La società del presidente Iacovelli, dopo aver confermato in blocco l’organico della passata stagione, classificatosi al terzo posto, ha in animo di chiudere due importanti operazioni, una in attacco ed una a centrocampo. I nomi ancora non sono ufficiali, ma la società rossoblù sta lavorando per migliorare la qualità della rosa in termini di esperienza e qualità. Non ci sono invece notizie da Termoli, dove l’iscrizione della società giallo-rossa è a forte rischio per la prossima stagione, mentre sembra aver risolto le problematiche societarie il Guglionesi. Gli organici di Eccellenza e Promozione dovrebbero essere composti dalla FiGC Molise nei primi 10 giorni di agosto. In tale ottica, il Volturnia è pronto ad ottenere il ripescaggio nella massima serie regionale.

Nel torneo di Promozione la neo promossa Turris di Santa Croce di Magliano è vicinissima all’accordo con mister Carmine Rienzo e sta per aggiudicarsi l’asta per Mattia Cacchione, attaccante della Cliternina richiesto da molte squadre; il bomber di Serracapriola, dopo un accordo preliminare con l’Aurora Ururi, sembra preferire i santacrocesi dove ritroverà gli ex compagni della Frentania Tarantino, Di Stefano e Siena. Sempre nella cadetteria molisana il Kalena sta sfogliando la margherita, Promozione o Prima Categoria. La società di Casacalenda però sembra orientata ad accettare il declassamento di categoria.