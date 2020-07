Termoli, è morto dopo dieci giorni l’uomo di 72 anni investito in via Corsica

Non ce l’ha fatta Rocco Gianberardino, 72 anni di Termoli investito da un’auto sulle strisce pedonali nella serata di sabato 11 luglio in via Corsica. Il pensionato è morto dopo dieci giorni di agonia all’ospedale di Pescara, dove era stato trasferito a causa delle gravissime ferite riportate.

Da una prima ricostruzione era uscito dal negozio di famiglia, Piccoli Arredamenti, per fare un prelievo al bancomat di fronte quando è stato travolto da una Volkswagen Tiguan diretta verso Campomarino.

Le sue condizioni sono risultate già critiche per la violenza dell’impatto: Rocco aveva perso molto sangue riportando fratture multiple tra cui la più grave al bacino.

Dopo il trasporto al Pronto Soccorso del San Timoteo è stato disposto il trasferimento nell’ospedale abruzzese dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Per fare chiarezza sulle cause dell’investimento la Procura di Larino ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e potrebbe disporre l’autopsia.