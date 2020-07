Serie D, Campobasso sul mercato. Il Vastogirardi chiude due operazioni

De Angelis e Mandragora puntano a ridisegnare l’attacco rossoblu: Cudini avrebbe prenotato una punta fisica e i dirigenti stanno lavorando per accontentare la lista della spesa del tecnico. Dieci giorni esatti al ritiro ed una rosa che è già pronta quanto meno per metà. I ruoli chiave devono essere ancora definiti: la porta è ancora indifesa, così come pare si voglia aggiustare anche la parte centrale della retroguardia. Dovrebbe mancare all’appello un altro centrocampista in grado di alzare il livello in un reparto che potrebbe apparire cosi già competitivo. Il Campobasso fra presente e futuro: la società vuole il ripescaggio in Lega pro, ma un passaggio obbligatorio sarà quello, ovviamente, di iscriversi in quarta serie, campionato di pertinenza. Un passaggio al quale non mancheranno di certo anche Olimpia Agnonese e Vastogirardi.

La stessa serie C chiuderà i battenti stasera con la finale play off fra Reggiana e Bari: da domani in poi testa alla vicenda iscrizioni. Nulla di certo, ma si dovrebbe procedere ai ripescaggi. Tuttavia, oggi non sono noti i criteri per essere ripescati – quello infrastrutturale è già conosciuto da anni e il Campobasso con il comune sta procedendo alle opere – ma, per fare un esempio, non si conosce l’entità dell’assegno a fondo perduto da allegare alla domanda di ripescaggio, ne l’importo della fidejussione. È probabile che da domani in poi i palazzi della Lega Pro possano rendere noti i criteri di ripescaggio dalla quarta serie che in questo momento pare scatenino l’interesse, fra le altre, di Foggia e Campobasso. Sembrano delicate le situazioni di Potenza, Catania, della Sicula Leonzio, dello stesso Siena. Da domani al cinque potrebbe succedere di tutto, ma è chiaro che il tempo residuo non giova alla risoluzione delle problematiche. La società rossoblu lavora anche sulla ricostruzione dello staff tecnico: in gran parte confermati i collaboratori di Cudini. Dal vice Antoniozzi, passando per Cicioni, preparatore dei portieri. Sembra che la società sia intenzionata a voltare pagina per la figura di massaggiatore e fisioterapista ma anche qui sono attese le valutazioni del caso.

Il Vastogirardi comunica di aver raggiunto ufficialmente l’accordo con due calciatori: esattamente con Giuseppe Perrino, centrocampista classe 2001. Per lui si tratta di una riconferma. Il suo nome va ad aggiungersi a quelli di Lepore e Ruggieri già confermati dalla società. Il volto nuovo del Vastogirardi è l’ala sinistra Michele Guida, classe ‘98, proveniente dal Vico Equense e con un trascorso anche nell’Olimpia Agnonese nella stagione 2015/2016. L’accordo è stato siglato in sede nella giornata di ieri.