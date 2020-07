Pallante in giunta, la soddisfazione di Mancini: “Con lui Fratelli d’Italia entra pienamente nel governo del Molise”

Il vice responsabile nazionale delle autonomie locali per Fratelli D’Italia, Giovancarmine Mancini, esprime soddisfazione per la nomina in giunta regionale di Quintino Pallante. “Con lui Fratelli d’ Italia entra pienamente nel governo del nostro Molise – ha detto Mancini -. Nel ringraziare il presidente della Regione Toma per la scelta effettuata – conclude – auguro a Quintino Pallante un proficuo lavoro nell’ interesse della nostra terra”.