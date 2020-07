Dichiarazione dello stato di emergenza per la problematica cinghiali. Il Comune di San Biase chiede l’intervento della Regione

Dichiarazione dello stato di emergenza per la problematica cinghiali. Il Comune di San Biase chiede l’intervento della Regione. Con voto unanime dell’assise civica è stato approvato il punto all’ordine del giorno sulla emergenza cinghiali, un fenomeno con forti ripercussioni sull’economia agricola e sull’incolumità pubblica. Il Sindaco Isabella Di Florio, assieme alla Giunta comunale, dovrà intraprendere tutte le iniziative idonee a sensibilizzare, anche attraverso il coinvolgimento dell’Anci Regionale, la Regione e la Giunta regionale, in ordine alla necessità di dichiarare lo stato di emergenza. Il consiglio comunale ha ritenuto necessario l’attivazione dei piani di abbattimento straordinari “attuati tramite le guardie venatorie dipendenti delle Province e da altri soggetti competenti. Questi ultimi possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali”. Altra richiesta alla Regione, il risarcimento dei danni agli agricoltori con misure eccezionali. Infine, il consiglio comunale ha sollecitato tutti i provvedimenti di competenza comunale, anche contingibili e urgenti, finalizzati ad ostacolare il diffondersi della presenza sul territorio comunale dei cinghiali.