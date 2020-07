Covid, Toma: “In quattro mesi termineremo interventi a rete ospedaliera e territoriale”

“In quattro mesi contiamo di terminare gli interventi sulla rete ospedaliera e territoriale Covid-19”. Lo ha detto il presidente della Regione Donato Toma. “Chiaramente – ha aggiunto – questo dipende molto dal Governo centrale. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri – ha spiegato – si occuperà degli appalti per gli interventi sui nostri ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli. Se per ottobre non finiremo di adeguare la nostra rete ospedaliera e territoriale – ha aggiunto Toma – allora avremo la necessita’ di fare un intervento urgente e acquisire, per non farci trovare impreparati, posti letto di terapia intensiva, ma siamo pronti anche per questa evenienza”.