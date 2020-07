Coronavirus, focolaio in Molise: 10 nuovi contagiati che si aggiungono ai tre di ieri. Cluster legato a venezuelani arrivati a Campobasso

Anche il Molise si aggiunge alle regioni in cui si sono registrati nuovi focolai da Covid 19. Altri 10 positivi riscontrati su 162 tamponi processati nelle ultime ore, dopo i tre casi della giornata di martedì di una una famiglia del Venezuela: madre, padre e tre figli arrivati a Campobasso da una 15ina di giorni, ospiti nel Convento della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, pare passati per la Serbia, zona attenzionata per un espandersi dei contagi.

I nuovi contagiati sono dunque 7 venezuelani e 3 campobassani che avevano avuto contatti con loro. I sudamericani sono appartenenti a due nuclei familiari venuti, dunque, a contatto tra di loro e con i tre parrocchiani del capoluogo.

Sono stati processati intanto altri 100 tamponi legati sempre a questo cluster: si tratta di bambini che hanno frequentato un Campus a Ferrazzano e i loro genitori. Campus frequentato sporadicamente dai bambini della coppia venezuelana e chiuso per la sanificazione.

L’Asrem si è dunque subito attivata e ha ricostruito la catena dei contatti disponendo l’isolamento e gli esami di cui si conosceranno gli esiti nelle prossime ore.

Intanto oggi da registrare anche tre guarigioni: la donna di Casalnuovo di Napoli dimessa da Malattie infettive (al Cardarelli non ci sono più ricoverati) e due Rom di Campobasso (tutti gli appartenenti alla comunità rom sono dunque guariti).

Le guarigioni sono salite a 419 e sono 17 gli attualmente positivi in Molise su un totale di 25185 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. In tutto, nella nostra regione, si sono contagiate 459 persone. 44 le persone, attualmente, in isolamento.