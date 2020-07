Calcio Regionale, situazione preoccupante a Bojano. La società ha difficoltà nel proseguire

Nel servizio di Gianni Bruno la complicata situazione della società biancorossa. I dirigenti Liberato Gentile e Antonio Spina non hanno più le forze per andare avanti da soli. Serve un aiuto concreto, un sostegno economico e collaborativo per proseguire nel massimo campionato regionale di Eccellenza. I dirigenti in carica sono pronti anche ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, consegnare dunque la società con i conti in regola e con l’iscrizione formalizzata alla Figc Molise. Un atto di amore verso il calcio e la comunità bojanese.