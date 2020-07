Trasporti, ripristinate tutte le corse extraurbane. A Palazzo D’Aimmo la protesta del settore

51 second read

I lavoratori del trasporto locale hanno protestato stamattina davanti al consiglio regionale. Chiedono una riforma profonda del comparto e il miglioramento dei servizi. Proprio oggi la Regione ha confermato il ripristino del cento per cento delle corse extraurbane. Come noto negli ultimi mesi sono stati tanti i disagi per i tagli ai collegamenti dovuti al lokdown. Stamattina durante la manifestazione i lavoratori hanno avuto anche un primo incontro con il neo assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante