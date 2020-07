Termoli: blitz al Fuori Rotta, concessioni arretrate. Il Demanio se lo riprende

Chi non ricorda il Fuori Rotta, locale sul lungomare di Termoli, sopra il Lido Panfilo, che negli anni della sua apertura ha riscosso un discreto successo. Da almeno un decennio è chiuso, all’interno la mobilia in malora e questa mattina è scattata un’operazione congiunta tra Capitaneria di Porto, Polizia Municipale e Agenzia del Demanio per far tornare nella disponibilità dello Stato il locale. Non è un sequestro, nonostante i nastri bianchi e rossi delimitino il fabbricato, si tratta di un ripristino in possesso di locali di proprietà del Demanio, i cui beni sono gestiti dal Comune di Termoli. Il blitz è scattato dopo una serie di contenziosi irrisolti con gli ultimi proprietari, che non hanno versato le annualità di concessione, innescando quindi una morosità. Il locale non c’entra nulla con il Lido Panfilo. L’avvocato dei titolari della concessione, Ruggiero Romanazzi, ha spiegato che c’è un ricorso al Tar contro il Comune di Termoli, quale ente gestore del bene demaniale, che è ancora pendente. Nel ricorso si chiedeva all’ente di intervenire con lavori, visto che il locale ad ogni pioggia più abbondante subiva degli allagamenti che ne impedivano anche una possibile riapertura al pubblico. Nell’attesa che i giudici entrino nel merito il Comune ha deciso di riprendere possesso del bene. L’operazione ha suscitato una certa curiosità nei passanti e nei residenti che conoscono la storia del Fuori Rotta.