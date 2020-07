Roccamandolfi. Scivola nella scarpata a ridosso del ponte tibetano, salvata dai Vigili del fuoco

Cade in una scarpata: salvata dai Vigili del fuoco. É accaduto questa mattina a Roccamandolfi, lungo un sentiero nelle vicinanze del ponte tibetano. Da quanto si è appreso la ragazza era impegnata in un’escursione insieme ad altre persone. I componenti della comitiva hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Isernia. Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente complesse. La zona è infatti impervia. I Vigili del fuoco sono riusciti a sistemarla su una barella e metterla al sicuro. Successivamente è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Avrebbe riportato una frattura. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.