Il mondo della scuola protesta davanti al Consiglio regionale: sulla ripartenza servono risposte certe in tempi brevi

L’unica certezza è una data, il 14 settembre, quella del giorno della partenza del nuovo anno scolastico. Per il resto solo incertezze e questioni tutte ancora da risolvere. Il mondo della scuola è preoccupato in vista del ritorno tra i banchi che deve fare i conti con le norme del distanziamento sociale per contrastare una eventuale nuova ondata del virus. Per questo i sindacati di categoria stamattina hanno manifestato davanti al consiglio regionale. Con loro anche i rappresentanti degli studenti. Tutti chiedono certezze in vista della ripartenza e risposte in tempi rapidi in modo tale da scongiurare definitivamente una possibile prosecuzione delle lezioni a distanza.