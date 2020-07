Cus Molise C5, Silvaroli ancora un anno con il team universitario

Non è stato difficile trovare l’accordo tra Luca Silvaroli e il Cus Molise, il portiere classe 2000 prosegue la sua avventura con la maglia biancorossa. Una sfida allettante per il portiere che sarà uno dei pilastri della formazione under 19 di mister Di Stefano e tornerà utilissimo anche in prima squadra essendo un under di buona qualità. “Fare parte di questo gruppo – spiega il baby biancorosse- è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Non capita tutti i giorni di poter lavorare con giocatori esperti e di grande qualità, confrontarsi con avversari di spessore. Ho scelto di proseguire questo matrimonio perché avrò l’opportunità di crescere e migliorare ulteriormente seguendo i consigli dei miei compagni di squadra e dei mister Sanginario e Di Stefano che è anche il nostro capitano in prima squadra”. Non è stato difficile per il giovane calcettista molisano trovare laccordo per il rinnovo. “Assolutamente rimarca il numero uno è bastata una stretta di mano per essere ancora insieme. E facile continuare certe avventure quando ci si confronta con ottime persone e grandi professionisti del settore. Tutto questo c’è al Cus Molise e io sono felice di fare ancora parte di questo progetto”. Sulle ambizioni e sui traguardi da raggiungere Silvaroli è chiaro:” Lavorerò per cercare di farmi trovare pronto quando mister Sanginario deciderà di chiamarmi in causa. Posso solo crescere e mi auguro di essere utile alla causa. Per quanto concerne lunder 19 sono pronto a dare il mio contributo. Con mister Di Stefano c’è grande feeling e dopo la positiva stagione scorsa si può solo fare meglio. Partiamo da una buona base sulla quale costruire qualcosa di bello e importante. Non vedo lora di scendere in campo”.