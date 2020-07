Campobasso, l’ultimo saluto a Paolo Adamo. In Consiglio comuale subentra Corrado Guacci

Si sono svolti questa mattina alla Nuova Comunità di Ferrazzano i funerali di Paolo Adamo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Campobasso morto ieri all’età di 66 anni. “Lo ricordiamo per il suo impegno civico e per l’amore che nutriva per la sua città”, ha detto il sindaco Roberto Gravina. A Palazzo San Giorgio, al posto di Adamo, subentra Corrado Guacci, primo dei non eletti nella lista del Movimento 5 Stelle.