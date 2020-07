Campobasso arriva Di Domenicantonio, società attiva su più fronti

Simone Di Domenicantonio è un nuovo giocatore del Campobasso Calcio. La notizia si era già diffusa ieri, in tarda serata, questa mattina la società ha confermato l’acquisto del giocatore ex Tolentino con un comunicato stampa. Un giovane, parliamo di un classe 97 di grande prospettiva, il suo ruolo è quello di esterno d’attacco, sicuramente delle caratteristiche individuate da mister Cudini per il suo tridente offensivo. Abbiamo detto ex Tolentino, nella passata stagione Di Domenicantonio ha realizzato il gol del vantaggio proprio nella sfida contro il Campobasso, nella gara d’andata, sfida poi pareggiata dal gol messo a segno da Bontà. Per il mancino offensivo anche mezza stagione in serie C con la maglia del Rieti, stagione 2018/2019 poi il passaggio a gennaio con la maglia del Tolentino dove ha vinto il torneo di Eccellenza.

ùUn giocatore che ha trovato la maturazione proprio nella stagione interrotta per l’emergenza covid, 23 presenze e 6 reti messe a segno. Per i lupi, Di Domenicantonio, è il primo colpo di mercato, inteso come nuovo volto per la stagione 2020/2021. Dopo le conferme dell’ossatura della vecchia stagione, lo staff tecnico piazza il primo innesto che può essere valido sia in caso di Lega Pro che di serie D. Questo ingaggio non esclude la possibilità di vedere Vittorio Esposito con la maglia rossoblu nel prossimo campionato. Le parti si incontreranno in settimana per valutare la possibilità di trovare una strada comune. Il talento di San Martino in Pensilis potrebbe tornare a vestire la maglia del Campobasso dopo ben 12 anni, precisamente la stagione 2008/2009.

Sulla possibilità di ripescaggio nel torneo in serie C, abbiamo detto a più riprese che le tempistiche sono medio lunghe. Detto questo, negli ultimi giorni c’è un diffuso ottimismo sulla possibilità di vedere il Campobasso ai nastri di partenza del prossimo campionato professionistico. Chiaro che non c’è nulla di certo, ma i contatti della società del patron Mario Gesuè con gli ambienti federali sono sempre più fitti.

La società lavora sul doppio fronte, quello burocratico e quello sportivo. Proprio ieri la dirigenza ha avuto un summit con l’assessore allo sport del Comune di Campobasso Luca Praitano: è stato fatto il punto sull’andamento dei lavori presso lo stadio di Selvapiana. Le opere di installazione della video sorveglianza sono in corso e non dovrebbero andare troppo per le lunghe. Anche qui i contatti sono quotidiani, al fine di avere l’impianto a norma entro i termini stabiliti, i primi di agosto per quanto riguarda la Lega Pro. La categoria professionistica passa dallo stadio e dalla possibilità di aumentare la capienza degli spettatori. Ovviamente siamo, ancora, in regime di pandemia e non ci sono novità sulla riapertura degli stadi. Detto questo si deve ragionare per le condizioni di normalità, con un impianto con maggiori posti a sedere, la società può ragionare anche sugli incassi del botteghino e crescere sotto tutti i punti di vista.