Antonello Sannino in Molise con “Stonewall”. L’attivista per i diritti civili, ospite al Cineforum di Molise Noblesse e Filitalia a Bojano

Antonello Sannino in Molise. L’attivista per i diritti civili protagonista della prima unione civile a Napoli, sarà ospite d’onore del Molise Noblesse Festival, assieme al compagno Danilo Di Leo, per il Cineforum Umdi Covid Time, Place of Ideas. Un matrimonio, il suo, ripreso da tutte le testate, dopo l’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. E’ stato infatti il sindaco della città partenopea, Luigi de Magistris, a celebrare l’unione di Antonello Sannino, componente del Tavolo Nazionale LGBT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente di Arcigay Napoli e delegato nazionale di Arcigay per lo Sport, e Danilo Di Leo, talentuoso ballerino del Teatro San Carlo. Ad accompagnarli, il presidente dell’ANPI Napoli, Antonio Amoretti, 90 anni, ultimo partigiano delle Quattro Giornate di Napoli, che ha fatto da testimone ad Antonello e Danilo nel giorno più importante della loro vita.

Quello delle discriminazioni di genere è, purtroppo, un tema attuale. “Come se non avessimo una costituzione e dei diritti”, è stato detto. E la Carta Costituzionale, dunque, dovrebbe guidarci, prenderci per mano e condurci sul cammino dell’accettazione, dell’inclusione, della comprensione. E invece le persone sono ancora considerate per il loro genere, per il loro orientamento sessuale, per i propri gusti. I cliché ruotano intorno a ciò che appare, spezzettando la specie umana in categorie.

Per il ciclo ‘Discriminazioni di genere: oltre gli stereotipi’, Molise Noblesse e Filitalia Chapter Bojano, sotto l’egida di Mina Cappussi, per Turismo è Cultura 2020, presentano ‘Stonewall’ al Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas, il celebre film sui moti rivoluzionari, tra gruppi di omosessuali e la polizia di New York, che segnarono l’estate newyorkese del 1969 e aprirono la strada alla rivoluzione sessuale, complici le acquisizioni del ‘68. Il primo scontro avvenne la notte del 27 giugno 1969 poco dopo l’1.20, quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, un quartiere del distretto di Manhattan a New York. Viene considerato simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Per questo motivo il 28 giugno, e in generale il mese di giugno, è stato scelto dal movimento LGBT come data della “giornata mondiale dell’orgoglio LGBT” o “Gay pride”.

Stonewall è il primo monumento nazionale americano legato alla comunità LGBT. E’ stato il presidente Obama a rendere omaggio al simbolo del movimento per i diritti degli omosessuali, commemorando la rivolta di Stonewall a New York di cinquant’anni prima. Ai sensi dell’Antiquities Act del 1906, Obama ha protetto un’area di 7,7 acri nel Greenwich Village che comprende lo Stonewall Inn, Christopher Park e un labirinto di strade circostanti che furono il luogo della rivolta alla fine di giugno 1969. A Bojano, teatro della rivolta delle donne del 18 giugno 1918, e in tempi moderni delle mamme per le scuole sicure, un evento epocale nella lotta alle discriminazioni di genere.

L’appuntamento è per giovedì 23 luglio alle 16.30 presso la sede del quotidiano internazionale UMDI – Un Mondo D’Italiani, in piazza G. Paolo II, Bojano. Il dibattito seguirà alle 18.30 circa, aperto a tutti, nel rispetto della normativa Covid. Per l’occasione, si uniranno ai ragazzi di Molise Noblesse, Filitalia, Karibu e Integramondo, Antonello Sannino, attivista per i diritti civili, componente del Tavolo Nazionale LGBT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Danilo Di Leo, presidente Pride Vesuvio Rainbow, componente del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, e Annamaria Pelle, dirigente scolastico, counselor, una lunga esperienza nel settore delle problematiche giovanili e una gestione aperta e innovativa della scuola.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta facebook su Zona Rossa Web Tv con il comune di Cerro al Volturno, partner dell’iniziativa. Alla conduzione del dibattito speciale ci saranno: Mina Cappussi e Ilaria Sabbatino. Ufficio stampa: Sabina Iadarola e Pamela Cioffi. Social web: Franco Iadarola e Andrea De Marco. Grafica: Core by Eliana Cappussi. Segreteria: Luana D’Egidio, Manuela Canzona e Francesco Prioriello. Comunicazione by Ippocrates.