Serie D, molisane attive per la prossima stagione

Il Campobasso entra in una settimana che potrebbe essere portatrice di nuovi nomi: non si esclude a giorni la fumata bianca con Vittorio Esposito, il molisano ben voluto dalla piazza e che avrebbe il compito di rinforzare un attacco ripartito dalla gradita conferma di Cogliati. Persone vicine al giocatore confermano l’esistenza della trattativa e la volontà di combinare un accordo. A Cudini il compito di far emergere le qualità tecniche di un giocatore di indiscusso valore. Si cerca anche un esterno in grado di non far rimpiangere le qualità anche di Zammarchi che era un under soltanto per la carta di identità. Sul fronte dei possibili addii, da rilevare che potrebbe essere destinato a salutare i colori rossoblu anche il difensore abruzzese Edoardo La Barba dopo due anni di permanenza in Molise.

Cudini non ha alcuna intenzione di tradire l’idea del fidato modulo a tre punte con la possibile variante del trequartista alle spalle delle punte. Anche dalla caratura degli acquisti che il Campobasso è prossimo a rendere noti, ci si potrà rendere conto della categoria che la società rossoblu andrà a disputare. La dirigenza si è affrettata a creare una base consistente sulla quale poggiare eventuali innesti da serie C oppure pedine valide per provare a primeggiare in quarta serie. Per ora il Campobasso rimane confinato in una specie di limbo che probabilmente sarà più definito entro il ferragosto quando la Lega pro dovrebbe procedere ai ripescaggi, dopo aver delineato il quadro delle società iscritte.

Agnone comunità continua a collezionare sottoscrizioni per raggiungere o avvicinarsi il più possibile alla quota dell’iscrizione da saldare entro venerdì prossimo. Soltanto successivamente, assicurano dall’Alto Molise, si penserà alla riorganizzazione dello staff tecnico e anche dell’organigramma societario. In alto Molise contano con forza di riavere la collaborazione tecnica di Erminio Rullo anche se negli ultimi giorni era circolata qualche indiscrezione che, invece, raccontava di una possibile separazione. Per la dirigenza granata le due priorità sono Rullo e il suo collaboratore Matteo Pizii.

A Vastogirardi il lavoro intrapreso è volto non solo alle riconferme e ai nuovi acquisti per i quali la dirigenza non vuole fare in fretta, ma anche alla ricostruzione di un valido staff tecnico. Alcuni tasselli fondamentali mancano all’appello ed in queste ore le telefonate del ds Palermo sono finalizzate anche a reperire professionisti da inserire nell’organico. Ricordiamo alcune date e cifre riguardanti la serie D: entro il 24 bisognerà versare 16.500 euro come tassa di iscrizione piu 31.000 di fidejussione. La covisod, entro il 28 luglio, comunicherà il proprio parere. Le società escluse in prima istanza possono presentare ricorso entro il 31 luglio. La covisod esprimerà un giudizio entro il 4 agosto. Entro il cinque, dunque, la serie D esprimerà un quadro completo delle squadre iscritte che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere 166 anche per la prossima stagione.