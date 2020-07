Serie A, stasera Juventus – Lazio chiude la 34° giornata

Questa sera match point scudetto per la Juventus. Nel posticipo contro la Lazio i bianconeri di Sarri hanno la possibilità in modo quasi definitivo i giochi per la vittoria. I pareggi di Atalanta, 1 a 1 contro il Verona, e Inter, 2 a 2 contro la Roma in rimonta grazie al calcio di rigore di Lukaku, offrono a Ronaldo e compagni la possibilità di allungare in classifica. Allo Juventus Stadium si affrontano due squadre sicuramente non al massimo della condizione, biancocelesti con un punto all’attivo nelle ultime quattro uscite, campioni d’Italia reduci da due pareggi consecutivi dopo la sconfitta contro il Milan. Una sfida nel Monday night che può essere di riscatto per entrambe.

E’ arrivato il primo verdetto ufficiale della stagione 2019/2020, la Spal è matematicamente retrocessa in serie B. Un’annata decisamente no per i ferraresi, dopo due salvezze ottenute con merito. Il cambio in panchina, poi, non ha sicuramente giovato. Da Semplici, una promozione in A e due salvezze, a Gigi Di Biagio con un percorso assolutamente negativo. Probabilmente anche Semplici non avrebbe evitato la discesa in serie B, ma la sensazione è che la Spal avrebbe potuto fare qualcosa in più. Un po’ quello che è successo a Brescia, tre allenatori con quattro cambi, Corini, Grosso, poi ancora Corini e Diego Lopez, stesso risultato senza gli effetti sperati. Anche qui la retrocessione è certa manca solo la matematica. Colpo importante del Genoa nello scontro salvezza con il Lecce. 2 a 1 il risultato finale, grazie alla sfortunata autorete del portiere giallorosso Gabriel sul tiro di Jagiello. Grifoni a +4 dai salentini con quattro giornate da giocare. La lotta, tuttavia, è ancora aperta, nel prossimo turno il Lecce riceverà il Brescia mentre per il Genoa ci sarà il derby della lanterna contro la Sampdoria.

I blucerchiati di Ranieri con il successo maturato a Parma, 3 a 2 in rimonta hanno di fatto chiuso i giochi per la salvezza. 41 punti e una risalita dall’ultimo posto anche grazie alla sapiente guida tecnica di Claudio Ranieri, senza dubbio uno dei migliori allenatori italiani in attività. Il Milan conferma il periodo super positivo, 5 a 1 secco al Bologna. Una gara dominata in lungo e in largo, prosegue l’inarrestabile marcia dei rossoneri che dopo il lockdown non conosce sosta. Su 24 punti disponibili, la squadra di Pioli ne ha conquistati ben 20. Altro dato impressionante è la frequenza dei gol di poco superiore ai tre a partita. E soprattutto i rossoneri hanno segnato con 12 giocatori differenti. Eppure sembra ormai certa la sostituzione di Pioli con Rangnick pronto ad assumere le redini dell’intero staff tecnico. Il Napoli vince 2 a 1 contro l’Udinese e conferma il sesto posto in classifica grazie alla rete di Politano in pieno recupero. Torna al successo interno la Fiorentina. I tre punti al Franchi, per i viola, mancavano addirittura dal 12 gennaio, 1 a 0 alla Spal. L’autogol di Lyanco e il gol di Cutrone, condannano il Torino, granata che devono ancora chiudere il discorso salvezza.