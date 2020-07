Montedimezzo. Area pic-nic privatizzata, camperisti delusi. L’appello del sindaco di S. Pietro Avellana

Grazie anche all’area attrezzata creata dal Comune di San Pietro Avellana – molto apprezzata dai camperisti – diversi amanti del turismo en plein air, provenienti da tutta Italia, scelgono l’Alto Molise per trascorrere qualche giorno di vacanza. Una delle mete preferite è la riserva Mab di Montedimezzo. Ma in questi giorni hanno trovato un’amara sorpresa: l’area pic-nic è stata privatizzata. I camperisti ne hanno parlato anche con il sindaco di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi, a sua volta sorpreso e amareggiato per quanto accaduto. Mi auguro – ha detto – che questa sia solo una svista e che presto il provvedimento venga rivisto. Di certo non resterà a guardare, perché – ha detto ancora – così si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti per portare turisti in Alto Molise. Lombardi si è appellato alle istituzioni interessate affinché si trovi una soluzione condivisa.