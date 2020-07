Lavoro, a maggio in Molise record negativo di cassa integrazione: mai così tante ore

In Molise lo scorso maggio si è registrato il numero massimo di ore di cassa integrazione mai realizzate in regione, superando anche il livello raggiunto nel 2013. Il dato, in leggera crescita già nel 2019, è andato gradualmente crescendo nei primi mesi del 2020, esplodendo a maggio con l’emergenza Covid-19. Sono cresciute anche le ore di Cigo, Cigs e Cigd. E’ quanto emerge da un’analisi dell’associazione ‘Lavoro e Welfare’ presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano e coordinata in Molise da Luca Palmisciano del circolo Pd di Mafalda. “In termini numerici – spiega Palmisciano – il ricorso agli ammortizzatori sociali raggiunge le 10 mila ore. Conseguenza evidente di questi dati, e’ il forte impatto sui lavoratori e sui loro redditi. In Molise, si determina un’assenza completa di attivita’ produttiva per oltre 5.900 lavoratori, equivalenti a 648.996 giornate lavorative. I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig in questi primi mesi hanno visto diminuito il proprio reddito di oltre 14 milioni e 700 mila euro al netto delle tasse. Ogni lavoratore, dunque, ha perso oltre 2.500 euro al netto delle tasse. La fotografia di questi dati – prosegue – mette in evidenza un sistema produttivo in forte affanno che non ha, al momento, evidenti prospettive di rilancio. E’ necessario continuare a finanziare gli ammortizzatori sociali per dare ossigeno alle famiglie, e’ altrettanto necessario, pero’, lavorare seriamente ad una politica di rilancio del sistema industriale ed economico regionale”.