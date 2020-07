Isernia. “Molise è”, presentato il concorso nazionale per promuovere la nostra regione

L’emergenza sanitaria non ha fermato le ideatrici della rassegna e concorso “Molise è”, ideato dall’associazione Adiform con l’obiettivo di far conoscere la nostra regione in tutta Italia. La prima edizione è stata presentata durante un evento organizzato a Isernia, A Palazzo San Francesco. Moderato dal collega Enzo Di Gaetano, l’incontro è stato impreziosito dalle coreografie della scuola di danza “Scarpette Rosse”, di Francesca Sara Spallone. Il senso di questa iniziativa è stato spiegato dalle ideatrici di Molise è, Emilia Petrollini e Gabriella Marinelli. Finora sono arrivate decine di adesioni da tutta Italia. L’ultimo atto del concorso è in programma all’auditorium di Isernia nel mese di dicembre.