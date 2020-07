Appuntamento a Venafro con la Canzone Classica Napoletana. Ad organizzare sabato 25 luglio (h 21.00 in piazza Merola dinanzi alla Chiesa di San Francesco, con prenotazioni al 393/2137608) sarà l’Associazione Musicale Liberty della città. Il programma della serata prevede l’esibizione del Quartetto d’Archi composto da Francesca Cimino e Giuseppe Rossi al violino, Marco Musco alla viola e Marta Paoliello al violoncello, con Annalisa De Siata al mandolino. Le voci saranno invece quelle di Laura Verrecchia (mezzo soprano), Federica D’Antonino e Antonella Inno (soprano), Paolo Bertolucci (tenore) e Gaetano Merone (baritono). Presenterà Gianni Di Chiaro, mentre dirigerà il M° Claudio Luongo al pianoforte. Serata col bel canto ed in particolare con la canzone classica napoletana quindi nell’estremo Molise dell’ovest, dopo gli annullamenti causa covid del Festival Mario Lanza di Filignano di metà agosto, di cui si sarebbe dovuto celebrare quest’anno la XXV^ edizione, e del 2° Concerto alla Vergine di Monte Carmelo nell’ambito delle festività venafrane del 15 e 16 luglio in onore della Madonna del Carmine, appuntamenti entrambi dedicati al bel canto ed all’arte lirica in generale e saltati al fine di evitare assembramenti e pericoli di contagi. Con l’imminente serata di canzoni classiche napoletane Venafro conferma il proprio feeling artistico col bel canto, sperando di riprendere nel 2021 il cammino solo momentaneamente interrotto causa covid.

Tonino Atella