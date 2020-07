Il problema della carenza di sangue si fa sentire soprattutto l’estate. In diverse regioni in questo periodo si fa fatica ad averne a sufficienza. Le scorte si esauriscono facilmente, con conseguenze facilmente immaginabili. Il Molise fortunatamente è tra le realtà più virtuose. Non a caso in percentuale presenta il numero più alto di donatori. Ma per prevenire ogni problema è meglio evitare di raschiare il fondo del barile ed essere pronti ad affrontare senza affanni ogni tipo di emergenza. Per questo l’Avis ancora una volta invita tutti i cittadini a donare sangue prima di partire per le vacanze. Donare è importante per tante ragioni. Intanto ci si sottopone a controlli. E poi si compie un bel gesto di solidarietà.