Il Consiglio regionale del Molise è stato convocato, in seduta monotematica, alle 15 di martedi’ 21 luglio. La richiesta è stata sottoscritta da 13 consiglieri della maggioranza di centro destra e minoranza per discutere sulle azioni da intraprendere in vista della riapertura della scuola. In agenda anche un ordine del giorno a firma dei consiglieri di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, concernente ‘Sistema scolastico regionale. Impegno al Presidente della Regione’.