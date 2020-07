Isernia. Tre donne investite in due incidenti avvenuti su Corso Garibaldi

Stamattina tre donne sono state investite a Isernia, su corso Garibaldi, in due diversi incidenti, avvenuti nello stesso punto. Il primo si è verificato intorno alle dieci. Una moto ha investito una donna di 50 anni mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Trasportata d’urgenza al Veneziale dal personale di Isernia Soccorso, è stata riscontrata la frattura del femore. Ne avrà per 50 giorni. Due ore più tardi, nello stesso punto, sono state investite altre due donne, una delle quali incinta. Sono state investite da un’utilitaria. Il personale del 118 le ha trasportate al pronto soccorso per farle sottoporre a una serie di accertamenti. Al momento le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gli uomini della Volante. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sul altre strade.