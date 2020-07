Gare sperimentali nazionali di tiro con l’arco a Trivento. Protagonista l’Associazione polisportiva dilettantistica Pegasus

Gare sperimentali nazionali di tiro con l’arco a Trivento. La Federazione italiana di tiro con l’arco, al fine di sperimentare il protocollo Covid-gare, ha assegnato 2 dei 38 eventi nazionali, all’Associazione polisportiva dilettantistica Pegasus di Trivento. La manifestazione sportiva si terrà domani 19 luglio 2020, fa sapere il presidente della Pegasus Pierluigi Fierro, presso contrada Maiella di Trivento con la gara denominata: tiro di campagna, 24 paglioni a forma di percorso per il bosco, con 12 distanze conosciute e altrettante sconosciute. Saranno ospitati atleti provenienti dalle regioni limitrofe, Puglia, Campania e Abruzzo. La prima delle due manifestazioni messe in programma si è tenuta lo scorso 12 luglio. Una vetrina importante, secondo il sindaco Pasquale Corallo, “un appuntamento sportivo di tutto riguardo – commenta il primo cittadino – seguito dalla Gazzetta dello Sport, dal sito federale e dai vari social. Sono iniziative con importanti ricadute in termini di visibilità, un modo per farsi conoscere e far apprezzare le nostre risorse. Con questo ringrazio l’associazione Pegasus per tutto il lavoro svolto in questi anni di successo e di ribalta nazionale”. L’Associazione polisportiva dilettantistica Pegasus, affiliata alla Fitarco, è stata insignita della stella di bronzo al merito sportivo.