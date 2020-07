Proseguono le attività dell’Osservatorio sulle fake-news, nato da un’intesa tra l’Ordine dei giornalisti del Molise e il Corecom. L’ultimo report sul coronavirus – che ha riscosso interesse anche da parte del consiglio nazionale dell’Ordine – pone l’attenzione sulle conseguenze che comportano le notizie false, non solo di natura risarcitoria (per il danno provocato) ma anche di carattere penale. E lo fa attraverso un approfondimento affidato a Francesco La Cava, nella doppia veste di giornalista e presidente della camera penale di Isernia. In questi ultimi anni le bufale hanno trovato terreno fertile soprattutto sui social network. Basta un click per condividere una notizia, vera o falsa che sia. Ma l’avvocato isernino invita alla massima prudenza: gli effetti causati da una fake news colpiscono anche chi le diffonde. Ma i primi a stare attenti devono essere i giornalisti.