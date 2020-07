44 second read

Coronavirus, Molise tra le regioni dove non si sono registrati nuovi contagi

I dati sul Coronavirus diffusi dall’Asrem. In Molise anche oggi non si sono registrati nuovi contagi. 115 i tamponi processati nelle ultime ore, tutti negativi. Restano 8 gli attualmente positivi: 3 a Campobasso, 2 a Isernia, 1 a Macchiagodena, 1 a San Giuliano del Sannio e 1 paziente di fuori regione ricoverata in ospedale. Sono 415 i guariti dall’inizio dell’emergenza.

Molise, Basilicata e Val d’Aosta le regioni senza nuovi contagiati.