Si è concluso, nei giorni scorsi, a Rimini, il percorso: “Maestro di Tecnica Calcistica”, con lo stage Master ideato e condotto da Ivan Zauli. Il percorso Maestro di Tecnica è stato concepito per creare, sull’intero territorio nazionale, professionisti specializzati nell’insegnamento della tecnica calcistica a 360°, al fine di venire incontro alla crescente espansione della domanda di questa figura tecnica altamente specializzata, sia da parte dei club calcistici, per collocarla al di fuori delle quotidiane attività, sia da parte di giocatori, agonistici e non, che desiderano , attraverso lezioni individuali, perfezionare la tecnica. Questo percorso è stato ideato e realizzato da Ivan Zauli, vero e proprio pioniere nel campo, con un bagaglio ultraventennale di pratica sia come giocatore professionista, sia come formatore nei più importanti club italiani nonché in diverse federazioni italiane come: Cesena, Brescia, Palermo, Juventus, FIGC, Federazione Cinese Calcio, Federazione Sanmarinese e a San Pietroburgo.

Tra i partecipanti anche il molisano Roberto Barrea che ha preso parte anche a questo evento finale dopo aver frequentato i corsi Basic – Middle e Advanced – a Bologna e Faenza a partire da giugno del 2019. Il focus dei corsi è stato incentrato sulla formazione specifica relativa alla tecnica calcistica. I corsisti hanno visto certificare le loro competenze tecniche ed hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della tecnica sia per i settori giovanili che per gli adulti. I contenuti dei vari livelli hanno riguardato l’acquisizione di abilità relative a tutti gli aspetti di tecnica e tattica individuale e aspetti didattici e psicopedagogico. Nel prossimo futuro si prevede lo sviluppo di un’attività rivolta all’insegnamento della tecnica sia in forma individuale, sia a piccoli gruppi e anche all’interno delle società sportive.

Per Barrea, allenatore e preparatore atletico (lo scorso anno insieme a Mister Silva alla Vastese Calcio), una nuova qualifica. Il tecnico campobassano è anche il responsabile dell’attività di base del settore giovanile e scolastico della Figc Molise.