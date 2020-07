Roccamandolfi. Poste aperte solo 3 giorni a settimana, il sindaco scrive al prefetto

Prima dell’emergenza le Poste di Roccamandolfi erano aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Ora, invece, solo il martedì, il giovedì e il sabato. Ma le aperture a singhiozzo hanno allungato i tempi di attesa: chi lavora non può restare per ore in fila e si sposta negli uffici vicini. Il sindaco del paese, Giacomo Lombardi, ha scritto a Posteitaliane per segnalare i disagi. Ma la riposta ricevuta ha provocato un certo disappunto, tanto per usare un eufemismo. Nell’ufficio di Roccamandolfi, i servizi sarebbero erogati regolarmente. E di aumentare i giorni di apertura non se ne parla, visto che dal monitoraggio di posteitaliane non sono emerse criticità. La replica non si è fatta attendere. In una nota indirizzata anche alla Prefettura di Isernia, Lombardi dice chiaro e tondo che “la paventata regolare erogazione di tutti i servizi è in realtà una chimera, in quanto il protrarsi di lunghe file davanti all’ufficio postale, oltre a creare ripetuti assembramenti, date le ridotte dimensioni della piazza, si riflettono anche sulla gestione dei servizi offerti. Sono infatti sempre più le persone – sottolinea il primo cittadino – che decidono di scegliere altri Uffici postali limitrofi, non potendo sottrarre intere mattinate alle attività lavorative per stare “in fila” o non riuscendo a reggere estenuanti attese, rese ancora più insopportabili dal caldo estivo”. Lombardi parla di un processo di “ridimensionamento mirato” ai danni di Roccamandolfi, visto che in altri paesi vicini, più piccoli per dimensione territoriale, ciò non accade. “Tutto questo svela ancora di più l’illogicità delle scelte compiute. Prendiamo atto del carattere non definitivo della scelta – conclude il sindaco – ma soprattutto chiediamo una gestione più attenta alle esigenze del territorio e della collettività”.