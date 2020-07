Isernia, al Cuoco-Manuppella arriva anche la lingua spagnola

L’offerta formativa del Liceo ‘Cuoco-Manuppella’ si arricchisce con l’introduzione, a pieno regime dal prossimo anno scolastico, di una nuova disciplina curriculare: Lingua e Letteratura spagnola al Les, ovvero il Liceo Economico-Sociale. “Un grande riconoscimento per la nostra scuola – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Teresa Vitale – che da anni aveva aperto l’iter finalizzato al conseguimento di tale risultato. Non appena arrivata l’ufficialità della notizia – ha aggiunto – immediata è stata la condivisione con il Collegio dei docenti. Il momento è stato davvero emozionante perché il via libera all’insegnamento dello spagnolo arriva a conclusione di un anno scolastico particolare che meritava una conclusione brillante per gli sforzi di docenti, studenti e del personale tutto. Ringrazio l’USR Molise per aver accolto e sostenuto la nostra richiesta”. L’introduzione dello spagnolo, come seconda lingua oltre all’inglese, al Les consente anche di rafforzare il percorso di continuità con le scuole secondarie di primo grado, dove i ragazzi studiano lo spagnolo. Si può parlare, dunque, di ‘nuovo Liceo economico sociale’ al ‘Cuoco-Manuppella’ con la Lingua e Letteratura spagnola che integra le discipline economiche e giuridiche, linguistiche e sociali, scientifiche e umanistiche, tutte parimenti importanti per fornire una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. Gli studenti, al termine del corso di studi, possono contare su un bagaglio di competenze che apre più strade. Il Les dà l’accesso a tutte le Facoltà universitarie e con una corsia preferenziale per Psicologia, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Scienze Sociali, Giurisprudenza e Scienze Politiche.