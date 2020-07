Sul fronte dell’emergenza coronavirus anche nelle ultime ore nessun nuovo caso in Molise. Tutti negativi i 204 tamponi processati. C’è invece un guarito in più, è un cittadino di Vinchituro che era asintomatico. Complessivamente restano solo 8 in regione i positivi: 3 a Campobasso, 2 a Isernia, uno a Macchiagodena, uno a San Giuliano del Sannio e infine un paziente di fuori regione ricoverato in ospedale.