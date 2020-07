Cia Molise (Confederazione Italiana Agricoltori): “Cali oltre il 50% per stagione raccolta cereali, chiesto stato di calamità”

La siccità invernale e le gelate primaverili hanno inciso sulle colture. La Cia, la Confederazione italiana agricoltori del Molise, traccia un primo bilancio e il Direttore regionale Donato Campolieti si sofferma, in particolare, sulla campagna dei cereali. “In linea generale e di previsione la stagione è altalenante. Il calo riscontrato è sui cereali, grano con punte anche del 80-90% nelle zone a maggior vocazione. In media il calo è del 50%. Per quanto riguarda frutta e vino e olio, in previsione l’annata si annuncia buona – ha spiegato Campolieti – anche se bisogna aspettare i raccolti”.

Per alcune colture ovviamente bisogna aspettare e dunque il ragionamento è in termini generali e di previsione. C’è comunque, sulla base dei primi dati, una richiesta da parte delle associazioni di categoria. “Abbiamo chiesto lo stata di calamità in base ai dati della raccolta di cereali. Ci sono i presupposti per aiutare quegli imprenditori in difficoltà” ha rimarcato il direttore della Cia Molise.