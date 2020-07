Campobasso stabilite le date del ritiro. Intanto sono partiti i lavori a Selvapiana

Il Campobasso ha ufficializzato date e luoghi del suo ritiro: si parte dal sabato primo agosto fino al tredici presso lo stadio di Selvapiana. La squadra e lo staff saranno ospitati dall’albergo Centrum Palace. A partire dal 17 agosto il Campobasso si trasferirà a Palena, un centro in provincia di Chieti non troppo distante da Roccaraso. La squadra rimarrà in Abruzzo fino al 27 agosto. Queste le due tappe della preparazione dei rossoblu che è un fatto ormai imminente.

A Selvapiana sono in atto i famigerati lavori di installazione dell’impianto di video sorveglianza. Le opere dovrebbero abbracciare un lasso di tempo di tre settimane salvo imprevisti. Un passo positivo in vista della domanda di ripescaggio che la società rossoblu è intenzionata a presentare. Mandragora e De Angelis con il coordinamento del tecnico Cudini, stanno approntando il nuovo Campobasso, considerate le otto riconferme a cui nelle prossime settimane andrà ad aggiungersi anche quella di Fabbriani. Gli stessi giovani molisani Pistillo e Martino faranno regolarmente parte della rosa. Nessuno scossone all’organico, com’era lecito che fosse, considerato un rendimento in campionato che non ha conosciuto sconfitte per diciotto domeniche consecutive. Quello che intriga i tifosi rossoblu è il nuovo mercato in entrata: il nome di Vittorio Esposito rientra fra i papabili. Le parti dovrebbero incontrarsi la prossima settimana anche se un primo aggiornamento c’è stato dal quale pare che il rapporto si possa effettivamente stringere. Sembra che l’orientamento della dirigenza sia quello di ingaggiare un portiere senior in grado di prestare discrete garanzie. Sempre più distante appare il Campobasso da Musetti: il rapporto si troncherebbe dopo due anni in rossoblu da parte della punta toscana che, secondo alcuni, sarebbe intenzionato, come si dice in gergo, ad appendere le scarpette al chiodo.



Intanto, il pianeta della Lega Pro vive una doppia fase, quella del campo che parla di due semifinali play off interessanti e tutte da giocare: Bari, Carrarese, Reggiana e Novara si contenderanno un posto per la serie B. L’altra fase, quella piu burocratica, tocca alcune formazioni che hanno già abbandonato il calcio giocato: il riferimento va al Potenza che ha già anticipato la sua non iscrizione al prossimo campionato e al Catania la cui società ieri è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Catania. È stato decretato il fallimento della holding Uda che controllava le attività di Antoninio Pulvirenti e proprietaria del 95% della società etnea. Da oggi al cinque agosto non è dato sapere cosa accadrà a Potenza a Catania, ma le situazione oggi appaiono molto complesse.