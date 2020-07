Il 30 agosto dello scorso anno un violento nubifragio, abbattutosi su Campobasso, tra gli ingenti danni provocati in città, aveva anche letteralmente allagato una parte del cimitero, costruita di recente, un seminterrato senza vie di fuga, una sorta di tunnel. Ebbene, lì si consumò un vero e proprio scempio, con i loculi coperti da acqua e fango e con le salme che furono traslate di fretta e furia da un’altra parte, in un’ala, anch’essa nuova e costruita su un’area più sicura. La zona allagata fu transennata immediatamente. Successivamente furono eseguiti i lavori per il ripristino delle opere murarie e la realizzazione dei nuovi loculi, nonostante il sindaco Gravina, con una ordinanza del primo ottobre avesse definito il sito inidoneo ad ospitare le salme.

Intanto, però, arrivano segnalazioni e critiche da diversi cittadini sulla gestione dei loculi. Una nostra telespettatrice ha raccontato di essere stata costretta a far seppellire la salma del papà, scomparso di recente, proprio all’interno di quel seminterrato allagato quasi un anno fa. “Avevamo cercato in tutti i modi d acquistare un loculo in una parte del cimitero più comoda e sicura – ha detto – Una impresa impossibile, visto che le vendite erano state bloccate per effetto di una ordinanza del sindaco, del primo ottobre, che però poneva una scadenza che era quella di aprile. Dunque da maggio in poi, sarebbe stato possibile acquistare. Ma da allora è rimasto tutto fermo – ha denunciato – Quindi siamo stati costretti a sistemare la bara in quella specie di garage che si trova in viale delle campanule, dove il 30 agosto si era verificato l’allagamento. Lì è tutto umido, vi si accede attraverso una discesa ripida che mette a rischio l’incolumità di chi si reca per far visita ai propri defunti, con il rischio di nuovi allagamenti”. Ed in effetti, secondo le segnalazioni giunte in redazione, in occasione delle piogge delle ultime ore il problema si è riproposto, anche se non in maniera drammatica come accaduto il 30 agosto.

L’amministrazione comunale sarebbe stata investita del problema ma al momento non arriva alcuna risposta. Tutto tace da palazzo San Giorgio, mentre il rischio nubifragi, nell’estate campobassana è sempre dietro l’angolo.