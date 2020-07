Turismo, Toma: “Avevamo deficit di immagine, in due anni abbiamo ribaltato la situazione”

“Due anni fa, quando il governo regionale si è insediato, il Molise scontava un deficit di immagine e di conoscenza, oggi abbiamo ribaltato la situazione e delle bellezze e dell’incanto del nostro territorio si parla in ogni dove”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, presentando nel sito archeologico di Altilia il bando “Molise è Cultura” rimodulato alla luce dell’emergenza sanitaria. Un programma dunque condizionato dalle restrizioni in atto. “Nulla nasce per caso – ha evidenziato – ma è frutto di quello che è stato fatto nel passato. I brillanti risultati conseguiti nel campo di turismo, cultura e marketing territoriale – ha aggiunto – sono dovuti all’organizzazione e all’efficienza del nostro operato”. Il governatore ha parlato degli strumenti che una piccola regione ha a disposizione per promuovere il proprio territorio anche sotto l’aspetto strutturale: “Non agiamo con i cannoni, ma con le baionette riusciamo a fare una guerra di trincea”.