Presentato ad Altilia il nuovo bando “Turismo è cultura”, parametri rivisti alla luce dell’emergenza Covid

Parte il nuovo bando “Turismo è Cultura 2020”, rimodellato alla luce dell’emergenza sanitaria in atto. Le novità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa ad Altilia dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno insieme al presidente della Regione Donato Toma. Presenti anche il sindaco di Sepino e la sopritendente ai Beni culturali Dora Catalano.



“Ripartiamo da dove la pandemia aveva fermato l’incredibile lavoro messo insieme in questi due anni – ha detto Cotugno – , che ci è valso la ribalta nazionale ed internazionale. Tanto il lavoro fatto, ci sono ora nuove opportunità per amministrazioni e associazioni, attraverso il Bando pubblicato oggi, di finanziamento fino al 70% degli eventi. Nel corso della mattinata piacevole incontro con i primi turisti di stanza a San Giovanni in Galdo, letteralmente impressionati dalla bellezza della nostra regione, e della tv nazionale francese alle prese con un reportage sul “fenomeno” Molise. Lavoro di squadra e condivisione,i punti di forza di tutto il nostro operato”.