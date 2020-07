Julie Wojta firma con La Molisana Basket Campobasso

Una vera e propria bomba di mercato, non possiamo definirlo diversamente l’ultima acquisto della Molisana Basket Campobasso Julie Wojta torna in Italia per indossare la casacca dei fiori d’acciaio. L’americana del Wisconsin a tre ore di macchina da Chicago è arrivata in Europa per la prima volta nella stagione 2012/2013 prima esperienza in Belgio, dopo una lunga militanza nei college americani. La neo rossoblù è una delle giocatrici più forti e più apprezzate passate nel nostro campionato: classe 1989, la nazionale americana ha indossato in Italia le maglie di Lucca, dove ha vinto uno scudetto e Broni con la quale ha disputato le ultime due stagioni nel nostro campionato. E’ reduce da un’esperienza in Spagna con la maglia di Gernika dove ha disputato anche l’Eurocup, chiudendo la stagione con 13 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

La trenunenne ala piccola statunitense è il settimo tassello del roster di caoch Sabatelli. Ricordiamo le riconfermate: Emilia Bove, Elisa Mancinelli, Carolina Sanchez, Sofia Marangoni; tra le new entry l’italo americana Samantha Osterello, la playmaker Valentina Bonasia. Il mercato parla chiaro, la matricola della massima serie nazionale non vuole sfigurare. La società molisana sta allestendo un roster di tutto rispetto per poter ben figurare in Serie A, ma il lavoro non è solo accentrato sulla prima squadra ma anche sul settore giovanile. Si sta lavorando per coltivare i talenti locali e individuare dei buoni prospetti nazionali ed internazionali da inglobare nel progetto, una programmazione a lungo termine per i fiori d’acciaio che tramite lo sport stanno calamitando l’attenzione nazionale sul Molise.