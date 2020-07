Furto in villa a Trivento, i ladri portano via la cassaforte. I malviventi hanno operato in pieno giorno e a poca distanza dal centro urbano. Hanno approfittato dell’assenza dei residenti, intorno alle ore 18, e dopo aver manomesso una finestra, si sono introdotti nella villa di un noto professionista del posto. Da qui hanno portato via la cassaforte con dentro dei fucili. I malviventi, una volta fuori ed aperta la cassaforte, hanno sperato di trovare un bottino molto più sostanzioso, considerato che altri fucili erano in casa e non sono stati portati via. Un nuovo fatto di cronaca che ha scosso ancora una volta l’intera cittadinanza, considerato che nelle ultime settimane si sono susseguite truffe ai danni di anziani, due in particolare, uno in contrada Pontoni, dove sono stati portati via circa 14mila euro, e un altro nel centro storico, con un bottino di circa 3 mila euro e alcuni oggetti preziosi. Anche per questo ultimo furto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.