Sisma dell’estate 2018 in Basso Molise: Governo stanzia fondi per emergenza ma manca il commissario

Il terremoto che nell'agosto del 2018 ha colpito il Basso Molise. Il Governo nazionale ha stanziato un milione e 633mila euro per continuare gli interventi della prima fase. La decisione è arrivata dall'ultimo Consiglio dei ministri e, stando ai primi riscontri, le risorse riguardano, a vario titolo, la gestione delle attività di emergenza, il contributo di autonoma sistemazione e alcune riparazioni funzionali che possono consentire il rientro delle famiglie sfollate. "Un ulteriore tassello posto lungo il percorso del post-sisma – ha affermato il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes che ha però ribadito ancora una volta la necessità, da parte del Governo, della nomina del commissario che dovrà gestire la ricostruzione. Un'urgenza condivisa dagli amministratori e rilanciata a Larino a poche settimane dal secondo anniversario.

Sulla questione è però intervenuta la deputata di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, dopo la bocciatura del suo emendamento sul sisma che ha trovato contrari anche PD e Movimento Cinque Stelle in commissione bilancio.

La proposta della deputata puntava a utilizzare i 39 milioni di euro stanziati dal Governo appoggiandosi sulla struttura commissariale già esistente del sisma del 2016 dell’Italia centrale con il governatore nel ruolo di Vice Commissario così come per le altre regioni. “Tutto ciò – ha osservato la Occhionero – avrebbe garantito una struttura collaudata, con prassi omogenee, esperienza, piattaforme informatiche e la recente ordinanza semplificazione”. La parlamentare si è detta rattristata e stupita della contrarietà dello stesso presidente Toma all’emendamento proposto in commissione.